Operação foi realizada pela 37ª DP (Ilha do Governador)Érica Martin / Agência O Dia
Polícia apreende R$ 330 mil na casa de contraventor investigado por tentativa de homicídio
Vítor Pereira Lajas é apontado como líder de uma organização criminosa que explora jogos de azar e máquinas caça-níqueis
Homem é atingido por bala perdida durante tiroteio no Complexo de Israel
Vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, Zona Norte
Câmara aprova implementação do sistema digital de fiscalização das vagas de estacionamento no Rio
Texto segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Vista como 'fim dos flanelinhas', proposta ganhou emenda para proteger os guardadores regulamentados
Alerj aprova concessão da Medalha Tiradentes a Nuno Vasconcellos
Representante dos acionistas da Editora O DIA receberá a maior honraria do Estado pela contribuição à sociedade fluminense
Fechada há mais de duas semanas, UPA de Costa Barros não tinha câmeras a mando de bandidos
Com sistema de segurança já reinstalado, prefeito Eduardo Paes manifestou o desejo de retomar o atendimento no sábado (18)
Polícia apreende R$ 330 mil na casa de contraventor investigado por tentativa de homicídio
Vítor Pereira Lajas é apontado como líder de uma organização criminosa que explora jogos de azar e máquinas caça-níqueis
MPRJ e PM debatem protocolos de resgate em operações policiais
Encontro teve como principal objetivo avaliar medidas da corporação para garantir atendimento médico imediato durante ações de risco
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.