Comando da PM determinou reforço policial no entorno da UPA de Costa Barros por tempo indeterminado Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 16/10/2025 16:24

DIA, foi uma determinação de criminosos da região. Rio – Quando foi invadida por criminosos armados, no dia 30 de setembro , a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros, na Zona Norte, era a única da cidade a funcionar sem câmeras de monitoramento, tanto na área interna, quanto na fachada. A ausência do equipamento, de acordo com informações obtidas pelo, foi uma determinação de criminosos da região.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou de que a retomada do atendimento na unidade depende da consolidação do policiamento permanente no entorno - já anunciado pela Polícia Militar - e da prisão dos bandidos que invadiram o local , sequestraram pacientes, ameaçaram profissionais e alvejaram o carro de uma médica, além de deixar para trás algumas granadas.

De acordo com uma pessoa ligada à pasta, a recolocação dos equipamentos de segurança já teve início, como parte de melhorias realizadas recentemente tendo como objetivo a reabertura da unidade. A presença policial na porta também pesou para a reinstalação.

Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde, confirmou a O DIA a recolocação doa aparelhos e manifestou o intuito de reabrir a UPA o mais breve possível: “Reinstalamos as câmeras no pronto atendimento que haviam sido retiradas. E esperamos que não aconteça nenhuma invasão novamente, que as câmeras possam se manter no local. Estamos recompondo as equipes de plantão para que possamos retomar o atendimento o mais breve possível dessa unidade tão importante para a região."

No Instagram, a Rio Saúde, empresa pública de Saúde do Rio, também anuncia a reinstalação do sistema de câmeras de monitoramento na UPA de Costa Barros como "mais um passo importante na preparação para reabrir a unidade".

Perspectiva para sábado

A suspensão das atividades na UPA de Costa Barros tem causado transtornos para moradores, que perderam um local próximo para atendimento médico. Na terça-feira (14), inclusive, houve uma manifestação em frente ao local com pedidos pela reabertura.

Nesta quinta-feira (16), o prefeito Eduardo Paes (PSD) esteve em um evento para anunciar normas para a redução de acidentes e mortes envolvendo mototaxistas e entregadores e disse que pretender reabrir a UPA de Costa Barros neste sábado (18).

"Eu quero voltar (com o funcionamento) imediatamente. Não faz sentido ficar fechada uma UPA, é inaceitável isso. Tenho certeza de que o governo do Estado vai colaborar, já tem essa disposição. Eu vou pessoalmente lá no sábado (18) e nós vamos reabrir essa UPA", garantiu.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que o coronel Marcelo de Menezes Nogueira, secretário responsável pela corporação, determinou a ocupação do entorno por tempo indeterminado. A missão está a cargo de agentes do 41º BPM (Irajá).

A PM ainda destacou uma "grande complexidade" do bairro de Costa Barros e garantiu que "mantém esforços permanentes de policiamento e ações de proximidade, com o objetivo de proteger vidas, restabelecer a ordem e ampliar a sensação de segurança da população".