Segundo a corporação, os militares foram atendidos inicialmente no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e em seguida encaminhados ao Hospital Central da Corporação, no bairro Estácio.



Já o delegado, que também deu entrada no mesmo hospital, acabou sendo transferido para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Ele foi baleado na perna e o projétil atingiu a veia femoral, o que causou grave hemorragia.



Enquanto ainda estava no Hospital Getúlio Vargas, as instituições organizaram uma campanha de doação de sangue em nome do policial civil e dos agentes Leandro Oliveira dos Santos, Rodrigo Vasconcelos Nascimento e Rodrigo da Silva Ferreira Soares. O trio ainda estaria internado na unidade estadual, mas a Secretaria de Estado de Saúde não informou o quadro de saúde deles.



O endereço é Avenida Jorge Curi, 550, Bloco A- Sala 178 e o horário de funcionamento é de segunda a sexta de 8h às 16h30 e sábado de 8h às 12h. Para doar, basta dar o nome completo do delegado na unidade.

Operação mais letal da história

A megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha já registrou 121 mortos. A informação foi divulgada em coletiva na Cidade da Polícia, nesta quarta-feira (28). A ação já havia se tornado a mais letal do estado e, com os dados, virou a maior da história do Brasil. Segundo o balanço das forças de segurança, 58 pessoas morreram nesta terça-feira (28), dia da operação. Entre elas estavam 54 suspeitos e quatro policiais.

