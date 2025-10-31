A tarifa de pedágio para automóveis na BR-040 passará a ser de R$ 21 - Divulgação

Publicado 31/10/2025 11:33

Rio - O pedágio da BR-040, no trecho que liga Juiz de Fora (MG) ao Rio, vai aumentor a partir de segunda-feira (3). De acordo com autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União em 24 de outubro, a tarifa para automóveis passará a ser de R$ 21, representando um aumento de quase 45% em relação à tarifa atual, de R$ 14,50.

A concessionária Elovias, que assumiu recentemente a operação do trecho, informou que o reajuste é necessário para a manutenção da rodovia, melhorias na segurança e investimentos em infraestrutura. O aumento será aplicado em todas as praças de pedágio do trecho, conforme regulamentação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A Elovias reforça, ainda, que continuará investindo em melhorias, incluindo manutenção periódica da pista, sinalização e ações de segurança para reduzir acidentes.

A BR-040 é uma das principais vias de ligação entre Minas Gerais e o Rio, utilizada por centenas de milhares de motoristas diariamente.

