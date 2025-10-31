Herus Guimarães Mendes da Conceição era office-boy e deixa um filho de 2 anos - Reprodução/Redes sociais

Herus Guimarães Mendes da Conceição era office-boy e deixa um filho de 2 anosReprodução/Redes sociais

Publicado 31/10/2025 10:44

Rio – A família do office-boy Herus Guimarães, morto após ser baleado em uma festa junina durante operação policial na comunidade do Santo Amaro, Zona Sul, no último mês de junho, acertou um acordo de indenização com o Estado do Rio, formalizado nesta quinta-feira (30).

Os familiares do jovem, que tinha 24 anos, receberão pagamentos por danos morais em até 60 dias, além de pensão mensal ao filho de Herus, de 2 anos, até que ele complete 18 anos, ou 24, caso esteja matriculado em instituição de ensino superior. Os valores, no entanto, não foram revelados.

A reparação foi construída em sessões de mediação da Coordenadoria de Autocomposição (COMPOR) do Ministério Público (MPRJ). O termo não impactará na investigação criminal, que segue aberta para responsabilização dos envolvidos na morte.

Relembre o caso

Herus foi atingido no último dia 6 de junho. Segundo testemunhas, estava acontecendo uma apresentação de quadrilhas juninas, com a participação de crianças e famílias do Santo Amaro, no bairro do Catete, quando um tiroteio começou, provocando correria. Confira abaixo.

Ação policial com tiroteio deixa jovem morto e cinco feridos em festa junina na comunidade do Santo Amaro



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/umhyV40lQ9 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 7, 2025

De acordo com Cristiano Pereira, líder da quadrilha Balão Dourado, que se apresentava no local, policiais militares do Batalhão de Operações (Bope) saíram de becos a pé, em confronto com criminosos.

"O pessoal do Bope veio pelos becos e quando apareceram, ninguém viu nada, só um monte de tiro para 'tudo' quanto é lado (...) Os bandidos saíram não sei de onde, a bala veio não sei de onde, a gente não viu, tinha muita gente (na festa). Na hora dos tiros, estava 'rolando' uma roda, com um monte de gente dançando no meio, era o público com os quadrilheiros. Não percebemos nada", relatou Cristiano, na ocasião. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Na época, a PM informou, através de comunicado, que equipes do Bope realizaram uma ação emergencial para verificar informações sobre a presença de diversos criminosos fortemente armados reunidos na comunidade, se preparando para uma possível investida de rivais, por uma disputa territorial na região.