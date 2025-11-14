Mais de 1,7 milhão de estrangeiros desembarcaram no estado do Rio entre janeiro e outubro deste ano - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 14/11/2025 11:45

Rio - O Rio de Janeiro registrou um novo recorde histórico no turismo internacional. De janeiro a outubro deste ano, mais de 1,79 milhão de estrangeiros desembarcaram no estado, um aumento de 49% no comparativo com o mesmo período de 2024. No ano passado, o número foi de 1,2 milhão de visitantes do exterior.



Nem mesmo nos anos dos grande eventos esportivos realizados no Rio - Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016 - o estado recebeu tantos estrangeiros entre janeiro e outubro quanto em 2025. Em 2014, que detinha o recorde histórico para esse período, desembarcaram 1,256 milhão de turistas internacionais. Em 2016, o volume registrado foi de 1,253 milhão visitantes. Os dados são da Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF), que iniciou a série histórica em 1990.

Em outubro, o Rio de Janeiro recebeu mais de 164 mil viajantes internacionais, o que representa um aumento de 26,6% em relação ao mesmo mês de 2024. Assim como no acumulado do ano, o desempenho do mês passado também supera o recorde anterior, registrado justamente em outubro do ano passado, quando cerca de 130 mil turistas desembarcaram pelos aeroportos locais.

O Brasil também alcançou um recorde no levantamento dos primeiros 10 meses do ano, com 7.686.549 de chegadas. O volume representa um crescimento de 42,2% sobre o mesmo período do ano passado, quando o registro foi de 5.406.409. Somente em outubro, o país registrou 587.312 entradas de turistas internacionais - sendo mais um recorde estabelecido. No mesmo mês de 2024, ocorreu um aumento de 15,4%, quando recebeu 508 mil visitantes.

Entre os países emissores, a Argentina foi o principal, onde enviou quase 3 milhões de visitantes ao Brasil, alta de 85,46%. O número de argentinos que vieram ao país de janeiro a outubro também supera em muito o total de entradas nos 12 meses de 2024, de 1,96 milhões.

Confira o Top 5 países emissores de turistas internacionais para o Brasil em 2025 (janeiro a outubro):



1. Argentina – cerca de 3 milhões



2. Chile – 661.850



3. Estados Unidos – 614.348

4. Uruguai – 453.633



5. Paraguai - 421.886