Homem foi preso na noite desta quinta-feira (13) após desembarcar no GaleãoDivulgação / PF
Foragido da França e procurado pela Interpol é preso no Galeão
Homem, acusado de violência doméstica, constava na lista da Difusão Vermelha há mais de um ano
Vereador é preso em operação contra expansão do Comando Vermelho na Baixada
Marcos Aquino (Republicanos) não era alvo da ação, mas foi detido em flagrante com uma arma em nome de outra pessoa
Prisão de ex-presidente do INSS revela problema recorrente que atravessa gestões
Dupla especializada em furto a residências nas zonas Sul e Norte é presa
Bruno Stuart era o responsável por dirigir o carro da quadrilha, enquanto David Paulo Afonso Fernandes invadia os imóveis. Polícia ainda busca pelo foragido Daniel Vieira de Souza, que também integra o grupo criminoso
Vídeo: confusão entre policiais e entregadores tem tiros e correria na Barra da Tijuca
Agentes do Segurança Presente teriam sido acionados para reprimir o uso de drogas em uma área reservada a entregadores em frente ao Barra Shopping
'Gato' em padaria desviava energia suficiente para abastecer 50 casas
Ação conjunta da Light e Polícia Civil na Baixada Fluminense flagrou esquemas de desvio em comércios
