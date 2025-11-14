Homem foi preso na noite desta quinta-feira (13) após desembarcar no Galeão - Divulgação / PF

Publicado 14/11/2025 09:14 | Atualizado 14/11/2025 09:16

Rio - A Polícia Federal prendeu um francês no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte, na noite desta quinta-feira (15). Ele estava foragido da Justiça de seu país pelo crime de violência doméstica e foi detido no momento em que desembarcava de um voo vindo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O nome do criminoso, que não foi revelado, constava na lista da Difusão Vermelha da Interpol há mais de um ano. De acordo com as autoridades francesas, ele era procurado por ter agredido, junto com o sobrinho, sua companheira.

A detenção foi realizada com base em um mandado de prisão para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após provas da agressão e os depoimentos da vítima e do sobrinho. O acusado fugiu para a Bélgica e depois para o Senegal, onde também possui nacionalidade, tendo sido então decretada sua prisão cautelar.



Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde aguardará o processo de extradição para a França.