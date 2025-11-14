Diversos aparelhos e peças sem procedência foram apreendidos na Operação Rastreio - Divulgação/PCERJ

Publicado 14/11/2025 12:21

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) vai devolver a seus donos, na próxima terça-feira (18), 1,6 mil celulares que haviam sido roubados ou furtados em diferentes regiões do estado. Esta é mais uma etapa da Operação Rastreio , que busca combater criminosos envolvidos em roubos, furtos e receptação de aparelhos telefônicos.

As vítimas estão sendo contatadas por ligação ou mensagem de WhatsApp, por meio dos telefones oficiais das delegacias, para comparecer aos pontos de entrega previamente informados.



Desde o início da ação, mais de 10 mil celulares já foram recuperados, e cerca de 2,8 mil restituídos aos verdadeiros donos. Na operação, mais de 700 criminosos foram presos - entre roubadores, furtadores e receptadores.



Em julho, a Polícia Civil fez a primeira grande entrega de dispositivos recuperados, quando 1,4 mil celulares foram devolvidos para os proprietários.

Em outubro, a corporação realizou o 'Dia D' da Operação Rastreio. Somente entre os dias 22 e 23, mais de 270 pessoas foram presas e mais de 4,1 mil aparelhos telefônicos apreendidos. Os agentes estiveram em mais de mil estabelecimentos para fiscalização e interditaram oito comércios que atuavam de forma irregular.



A Operação segue em andamento, com investigações contínuas e novas ações de fiscalização. A Polícia Civil orienta os consumidores a adquirirem aparelhos somente em locais de confiança, exigirem nota fiscal e desconfiarem de preços muito abaixo do mercado.