Marcelo Jesus Rivas evitava circular fora da área onde morava, para não ser encontado pela políciaÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 14/11/2025 12:09

Rio - Um ex-treinador de futebol argentino condenado por abuso sexual foi preso, nesta sexta-feira (14), na Zona Sul. Marcelo Jesus Rivas fugiu para o Rio de Janeiro em 2023 e vivia escondido no Morro da Babilônia, no Leme, desde então. O estrangeiro acabou localizado na comunidade após uma denúncia feita à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda e a ação teve apoio da Polícia Federal.

Segundo a Deam, o crime aconteceu em 2016 na cidade de Tucumã, quando Marcelo Jesus atacou uma jogadora de futebol na saída de uma boate. Na ocasião, o ex-treinador entrou forçadamente no táxi da vítima e a levou até um beco, onde tentou estuprá-la. A jovem entrou em luta corporal e, mesmo tendo sido agredida com socos no rosto, conseguiu fugir e pedir socorro. Ele acabou condenado a cinco anos de prisão por agressão e abuso sexual em outubro de 2023 e fugiu para o Brasil no mês seguinte.

"O mandado de prisão na Argentina saiu em outubro de 2023 e ele veio para cá (Rio de Janeiro) em novembro de 2023, junto com a torcida do Boca Juniors, para assistir a Copa Libertadores, e ficou aqui escondido", explicou a delegada titular da Deam de Volta Redonda, Juliana Montes. Após a prisão, o estrangeiro foi encaminhado à Deam da Zona Sul, na Gávea.

Marcelo vivia no Morro da Babilônia, onde fazia pequenos serviços de obra e pintura, especialmente para moradores da comunidade argentina do entorno. As investigações apontaram que ele mantinha uma rotina discreta e evitava circular fora da área onde morava, para não ser encontrado pela polícia. Os agentes da especializada acompanharam a rotina do criminoso durante um mês e a prisão teve apoio de dois policiais federais. Em seu país, o criminoso treinou os times masculino Engenheiros SCP e feminino Tigras FC.

Ainda de acordo com a delegada, depois de receber uma denúncia sobre o caso do ex-treinador, a especializada acionou a Polícia Federal para que o mandado de prisão da Argentina fosse validado no Brasil, já que o nome do acusado não constava na lista da Interpol, e a medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Por volta das 13h desta sexta, Marcelo Jesus foi levado à sede da PF, no Centro, de onde será encaminhado para audiência de extradição.

