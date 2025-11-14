Marcelo Jesus Rivas evitava circular fora da área onde morava, para não ser encontado pela políciaÉrica Martin/Agência O Dia

Rachel Siston
Rio - Um ex-treinador de futebol argentino condenado por abuso sexual foi preso, nesta sexta-feira (14), na Zona Sul. Marcelo Jesus Rivas fugiu para o Rio de Janeiro em 2023 e vivia escondido no Morro da Babilônia, no Leme, desde então. O estrangeiro acabou localizado na comunidade após uma denúncia feita à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda e a ação teve apoio da Polícia Federal. 
fotogaleria
Marcelo Jesus Rivas vivia no Morro da Babilônia, onde fazia pequenos serviços de obra e pintura - Érica Martin/Agência O Dia
Marcelo Jesus Rivas fugiu para o Rio em 2023 e vivia escondido no Morro da Babilônia - Érica Martin/Agência O Dia
Marcelo Jesus Rivas foi condenado a cinco anos de prisão por agressão e abuso sexual - Érica Martin/Agência O Dia
Deam de Volta Redonda acompanhou rotina de Marcelo Jesus Rivas durante um mês - Érica Martin/Agência O Dia
Delegada Juliana Montes iniciu investigações após receber denúncia sobre o argentino - Érica Martin/Agência O Dia
Marcelo Jesus Rivas evitava circular fora da área onde morava, para não ser encontado pela polícia - Érica Martin/Agência O Dia
Marcelo Jesus Rivas foi condenado por atacar uma jogadora na saída de uma boate, em 2016 - Érica Martin/Agência O Dia
Marcelo Jesus Rivas foi condenado por atacar uma jogadora na cidade de Tucumã, em 2016 - Reprodução
Segundo a Deam, o crime aconteceu em 2016 na cidade de Tucumã, quando Marcelo Jesus atacou uma jogadora de futebol na saída de uma boate. Na ocasião, o ex-treinador entrou forçadamente no táxi da vítima e a levou até um beco, onde tentou estuprá-la. A jovem entrou em luta corporal e, mesmo tendo sido agredida com socos no rosto, conseguiu fugir e pedir socorro. Ele acabou condenado a cinco anos de prisão por agressão e abuso sexual em outubro de 2023 e fugiu para o Brasil no mês seguinte. 
"O mandado de prisão na Argentina saiu em outubro de 2023 e ele veio para cá (Rio de Janeiro) em novembro de 2023, junto com a torcida do Boca Juniors, para assistir a Copa Libertadores, e ficou aqui escondido", explicou a delegada titular da Deam de Volta Redonda, Juliana Montes. Após a prisão, o estrangeiro foi encaminhado à Deam da Zona Sul, na Gávea.
Marcelo vivia no Morro da Babilônia, onde fazia pequenos serviços de obra e pintura, especialmente para moradores da comunidade argentina do entorno. As investigações apontaram que ele mantinha uma rotina discreta e evitava circular fora da área onde morava, para não ser encontrado pela polícia. Os agentes da especializada acompanharam a rotina do criminoso durante um mês e a prisão teve apoio de dois policiais federais. Em seu país, o criminoso treinou os times masculino Engenheiros SCP e feminino Tigras FC.
Ainda de acordo com a delegada, depois de receber uma denúncia sobre o caso do ex-treinador, a especializada acionou a Polícia Federal para que o mandado de prisão da Argentina fosse validado no Brasil, já que o nome do acusado não constava na lista da Interpol, e a medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Por volta das 13h desta sexta, Marcelo Jesus foi levado à sede da PF, no Centro, de onde será encaminhado para audiência de extradição.
Francês procurado pela Interpol é preso no Galeão
Nesta quinta-feira (13), a Polícia Federal prendeu um francês no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte, foragido da Justiça da França por violência doméstica. Ele foi detido no momento em que desembarcava de um voo vindo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O nome do criminoso constava na lista da Difusão Vermelha da Interpol há mais de um ano e ele era procurado por ter agredido a própria companheira, junto com o sobrinho. O acusado também já havia fugido para a Bélgica e Senegal, onde tem nacionalidade. Ele será encaminhado ao sistema prisional do Rio e aguardará o processo de extradição. 
 