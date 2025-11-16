Movimentação no aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (16)Erica Martin/Agencia O Dia

Rio - A semana no Rio vai começar com o tempo instável que tem dado o tom nos últimos dias, indica a previsão. O calor deve aumentar na segunda-feira (17) e o sol seguirá disputando espaço com as nuvens no céu e há chance de chuvas ocasionais em alguns dias. 
Segundo o Alerta Rio, a segunda (17) terá máxima de 36ºC e mínima de 20ºC. Porém, o céu deve continuar nublado e há chances de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite. O aumento de temperatura será significativo em relação aos 30ºC de máxima indicados para este domingo (16).

Na terça-feira (18), a temperatura volta a cair, oscilando entre 20ºC e 30ºC. O dia seguirá nublado, com possibilidade de chuva isolada, fraca a moderada, a qualquer momento, e ventos moderados a fortes.

Na quarta-feira (19), os ventos e a chuva tendem a permanecer tais quais os do dia anterior, mas será concentrada durante a madrugada e a parte da manhã. A temperatura cai um pouco mais, com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC. O sol não deve aparecer novamente.

Já na quinta-feira (20), o céu ficará parcialmente nublado e não haverá chances de chuva nem de ventos fortes, como nos dias anteriores. A previsão aponta que a temperatura vai se manter estável, variando entre 17ºC e 29ºC.
Movimentação no aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (16)
Céu deve variar de claro a parcialmente nublado neste domingo (16)
