Movimentação no aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (16)Erica Martin/Agencia O Dia
Na terça-feira (18), a temperatura volta a cair, oscilando entre 20ºC e 30ºC. O dia seguirá nublado, com possibilidade de chuva isolada, fraca a moderada, a qualquer momento, e ventos moderados a fortes.
Na quarta-feira (19), os ventos e a chuva tendem a permanecer tais quais os do dia anterior, mas será concentrada durante a madrugada e a parte da manhã. A temperatura cai um pouco mais, com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC. O sol não deve aparecer novamente.
Já na quinta-feira (20), o céu ficará parcialmente nublado e não haverá chances de chuva nem de ventos fortes, como nos dias anteriores. A previsão aponta que a temperatura vai se manter estável, variando entre 17ºC e 29ºC.
