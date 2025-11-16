O homem sacou a arma e abordou uma mesa com oito adultos e uma criança - Reprodução

Publicado 16/11/2025 10:51

Rio - Imagens de câmeras de segurança registram um assalto a um restaurante na Praça Heitor Bastos Tigre, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, na tarde deste sábado (15). O bandido entrou no estabelecimento com uma lata de refrigerante em mãos, como se fosse um cliente.



Pelo vídeo é possível ver o momento em que o criminoso coloca a bebida na mesa e saca a arma. Em seguida, ele aborda um grupo de nove pessoas, incluindo uma criança. As vítimas ficaram em choque e entregaram os celulares.



Ainda na ação, uma garçonete chega a passar com um pedido pela mesa que está sendo assaltada, mas parece não perceber o ocorrido. Um outro cliente, que estava no mesmo espaço, foi revistado pelo bandido e obrigado a entregar os cordões que usava.

Ao finalizar o roubo, o homem saiu do restaurante andando tranquilamente. O caso aconteceu por volta das 15h40 e durou menos de dois minutos.

Veja vídeo:

Procurada, a Polícia Militar informou que o 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), não foi acionado para o fato relatado. No entanto, após tomar conhecimento do caso por meio de imagens publicadas nas redes sociais, determinou o reforço no patrulhamento no local.