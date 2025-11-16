Agentes receberam alerta sobre o roubo de um carro elétrico que colidiu com outro na Rua Alexandre FlemingDivulgação / PMERJ
Polícia prende dupla acusada de roubar dois carros na Baixada Fluminense
Os detidos estavam com revólver, munições e carga roubada de plataforma de e-commerce
Policiais resgatam macaco que estava em poder de traficantes na Zona Norte
Bandidos estavam levando o animal em uma moto e colidiram em uma viatura durante perseguição
Motorista de caminhão é baleado durante tentativa de assalto na Zona Norte
Vítima deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha
Alunos que não fizeram Enem por causa de tiroteio terão nova data para prova
Troca de tiros entre PM e criminosos interditou a Avenida Brasil, na altura de Acari
Confiança e apreensão dominam os candidatos no segundo dia do Enem 2025
Estudantes ouvidos pelo DIA esperavam uma prova mais difícil, mas não escondem a ansiedade pelo resultado final
Dupla é presa por roubo de veículo e liberta motorista refém na Zona Norte
Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) resgataram a vítima em Quintino. Uma pistola e três celulares foram recuperados
Ministro do STF, Luiz Fux palestra na sede da OABRJ, no Centro
Evento acontece nesta segunda-feira (17), das 10h às 12h
