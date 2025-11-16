Agentes receberam alerta sobre o roubo de um carro elétrico que colidiu com outro na Rua Alexandre Fleming - Divulgação / PMERJ

Publicado 16/11/2025 12:26

Rio - A Polícia Militar prendeu dois homens que haviam acabado de roubar um carro elétrico na Rua Alexandre Fleming, em Nova Iguaçu, Região Metropolitana do Rio. A dupla foi detida neste sábado (15) no bairro de Santo Elias, em Mesquita, também na Baixada Fluminense.

Segundo a PM, os agentes do 20º BPM receberam um alerta de roubo de veículo e, com base nas informações repassadas, montaram um cerco para a captura dos bandidos.

Durante a ação, os policiais constataram que os homens também tinham roubado outro carro, um Fiat Mobi, que foi posteriormente localizado na Rua Bráulio, em Nova Iguaçu.

Na ocorrência, além dos dois carros recuperados, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e uma carga roubada de plataforma de e-commerce.

O caso foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu).