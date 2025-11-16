A droga estava escondida na estrutura lateral da bagagem despachada pela passageira - Divulgação/PF

Publicado 16/11/2025 11:11

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite deste sábado (15), uma mulher que transportava cerca de 3,2 kg de cocaína, no Aeroporto Internacional do Galeão.

A jovem, de 19 anos e natural de São José, em Santa Catarina, pretendia embarcar em um voo para Londres com destino a Milão, na Itália.

Durante fiscalização de rotina, os agentes identificaram a droga oculta na estrutura lateral da bagagem despachada pela passageira. Ela foi detida e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

