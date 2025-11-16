Passageiro foragido foi preso pela PF no Aeroporto do Galeão - Divulgação

Passageiro foragido foi preso pela PF no Aeroporto do GaleãoDivulgação

Publicado 16/11/2025 14:01

Rio - Um homem, de 36 anos, que estava sendo procurado pelas autoridades por ter agredido a esposa foi preso pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, na tarde deste sábado (15).

Segundo a PF, após fiscalizações de rotina e trocas de informações, o agressor foi identificado e detido no momento em que desembarcava de um voo vindo de Salvador, capital da Bahia.

Contra ele, consta um mandado de prisão de 2 anos e 6 meses em regime fechado, após condenação definitiva, expedido pelo III Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Fórum Regional de Jacarepaguá (TJRJ).

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.