Ilha do Governador ganhará árvore de NatalDivulgação

Publicado 25/11/2025 12:33

Rio - A Ilha do Governador vai ganhar uma Árvore de Natal de 15 metros de altura nesta quinta-feira (27). A estrutura, que ficará em frente ao Teatro da Ilha, será inaugurada às 21h30. A abertura do evento contará com show da cantora Joanna, às 20h, relembrando sucessos como “Amanhã Talvez”, “Momentos” e “Tô Fazendo Falta”.

O público poderá retirar um ingresso mediante a entrega de um brinquedo no valor mínimo de R$ 40, apresentando a nota fiscal. A iniciativa é uma parceria com o projeto RioSolidario e está sujeita à lotação.

A programação natalina continua na sexta-feira (28), com duas sessões do projeto Starlight Concerts, às 20h e às 21h45. Com ingressos entre R$ 70 e 180, o espetáculo propõe uma experiência sensorial que combina música clássica e show de luzes. Um quarteto de músicos de orquestras de São Paulo traz em seu repertório canções tradicionais, como "Noite Feliz", "Adeste Fideles" e "Jingle Bells".

O Teatro da Ilha fica na Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, na Portuguesa.

Outros bairros

Outros bairros também terão árvores de Natal. A da Enseada de Botafogo, na Zona Sul, por exemplo, que está sendo montada pela primeira vez, será inaugurada no próximo domingo (30), ao som de Pretinho da Serrinha e Belo. A estrutura terá 80 metros de altura. Além disso, a tradicional Árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas voltará a encantar cariocas depois de seis anos, a partir do dia 6 de dezembro.