Agentes da Seap apreenderam 130 celulares e mais de 20 kg de drogasDivulgação/Seap

Publicado 25/11/2025 17:02 | Atualizado 25/11/2025 18:45

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) proibiu visitas no Presídio Nelson Hungria, popularmente conhecido como Bangu 7, e afastou a direção da unidade, situada na Zona Oeste, após uma mulher tentar acessá-la com dezenas de celulares e farta quantidade de drogas. A ação ocorreu na segunda-feira (24).

De acordo com a pasta, policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) suspeitaram de sacolas que passaram duas vezes pelo scanner, no horário de visitas, durante fiscalização de rotina realizada na portaria. Ao notar a suspeita por parte dos agentes, Maria Carolina Primo Ferreira conseguiu deixar o local.

Nas sacolas havia 130 aparelhos celulares; 17 kg de maconha; 3,5 kg de cocaína; 80 pedras de crack; 185 g de haxixe; e 50 chips de telefonia. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais (Draco-IE).

A suspensão de visitas presenciais e por parlatório acontece por tempo indeterminado. Já o afastamento, de forma preventiva, do diretor, do subdiretor e do chefe de segurança da unidade de suas funções se dá para instauração de uma apuração de eventuais responsabilidades administrativas e possível tentativa de facilitar a entrada dos itens ilegais.

Além disso, a Seap também promoveu a transferência de quatro presos, todos apontados como lideranças da facção criminosa Povo de Israel, para Bangu 1. São eles: Marlon Jorge Pereira, vulgo Tiziu; Vitor Gabriel Guedes Domingues, conhecido como VG; Deivid da Silva Oliveira, o DVD; e Luiz Henrique Amaral Paixão, o Bicudo, estão em Bangu 1.