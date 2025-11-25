Agentes da Seap apreenderam 130 celulares e mais de 20 kg de drogasDivulgação/Seap
Direção de Bangu 7 é afastada após tentativa de entrada de celulares e drogas
Quatro detentos apontados como lideranças da facção Povo de Israel foram transferidos. Visitas foram suspensas provisoriamente pela Seap
Gerente e dono de supermercado são presos por vender alimentos estragados
Carnes impróprias para consumo, laticínios vencidos e produtos sem validade foram encontrados no estabelecimento
Homem é preso por extorquir e invadir contas bancárias de vítimas na Zona Oeste
Investigações seguem para localização de comparsas
Polícia prende idoso condenado por estuprar menina de 9 anos na Baixada
Criminoso mantinha um relacionamento com a avó da vítima
Ipanema ganhará uma academia pública neste sábado
Espaço oferecerá 15 modalidades ao ar livre gratuitas com espaço para recuperação física
Zona Oeste terá Fan Fest promovida pela Suderj
Local deve reunir um público estimado em 5 mil pessoas para acompanhar a final da Libertadores
