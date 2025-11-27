Acidente na Avenida Presidente Vargas deixou um jovem de 21 anos ferido - Divulgação / COR - Rio

Acidente na Avenida Presidente Vargas deixou um jovem de 21 anos feridoDivulgação / COR - Rio

Publicado 27/11/2025 10:21

Rio - Dois acidentes na manhã desta quinta-feira (27), na região Central da cidade, deixaram feridos e afetaram o trânsito nas principais vias da região. As ocorrências aconteceram na Avenida Francisco Bicalho e na Presidente Vargas, com poucos minutos de diferença.

A primeira colisão, entre um carro e uma moto, ocorreu por volta das 7h57, no sentido Cidade Nova, na altura do acesso ao Viaduto dos Pracinhas. A segunda, na Presidente Vargas, envolveu dois carros às 8h13 no sentido Praça da Bandeira, próximo ao prédio dos Correios.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher, ainda não identificada, ficou ferida no acidente da Francisco Bicalho e foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Na outra colisão, Guilherme da Silva Rosa, de 21 anos, recebeu atendimento no local e depois seguiu para a mesma unidade de saúde. Ambos apresentaram ferimentos leves.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Avenida Francisco Bicalho já foi liberada, mas ainda apresenta retenções a partir da Rua Francisco Eugênio.

Além dos bombeiros e dos agentes do COR, a Polícia Militar atuou na ocorrência na Avenida Presidente Vargas.

*Reportagem do estagiário João Santos, sob supervisão de Raphael Perucci