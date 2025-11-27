Tubulação estoura e causa alagamento em Botafogo

Rio - Uma tubulação de água de grande porte rompeu na Rua São Clemente, altura do número 167, em Botafogo, na Zona Sul, na manhã desta quinta-feira (27).

O incidente aconteceu por volta das 9h da manhã e causou alagamento na via, que é uma das mais movimentadas de Botafogo, com a água chegando até os prédios e afetando o fornecimento em parte do bairro.

Tubulação de água estouro em Botafogo e cria o caos no trânsito #RiodeJaneiro #Noticias #Botafogo pic.twitter.com/oz3V9yOLCR — INFORME NA PISTA RJ BR X (@panisset_de) November 27, 2025

Segundo a concessionária Águas do Rio, equipes seguem atuando no reparo do vazamento. O incidente ainda impacta o fornecimento de água em parte do bairro, e a previsão para a conclusão do serviço é até a madrugada desta sexta (28). Light e CET-Rio auxiliam na operação.



Ao DIA, o advogado Caio Manhães, de 37 anos, contou que passou pelo local do acidente poucos minutos antes da tubulação romper. Ele disse que estava com o filho em uma loja quando houve o estouro.



“Ouvi o estouro e um barulho de água e todo mundo começou a filmar. Eu saí da loja para ver e estava lá com uns três metros de altura. A água estava vindo no sentido contrário de onde a gente estava, então logo peguei meu filho e fui dar a volta no quarteirão para fugir do caos e não ficar ilhado ali”, relatou ele.

Lucia Fernandes, subsíndica de um condomínio de uma rua próxima, relatou como foi chegar em casa após o vazamento: "Para subir a Rua Barão de Lucena tem que atravessar a São Clemente, ficar do outro lado da rua, e eles (agentes de trânsito) indicarem qual é o canto da Barão que é possível pegar. Estou desviando o meu trânsito pessoal".

De acordo com a última atualização divulgada pelo Centro de Operações Rio (COR), duas faixas da Rua São Clemente seguiam interditadas, na altura da Rua Barão de Lucena, e o trânsito apresentava retenções a partir da Praia de Botafogo.

O COR recomenda o Elevado da Avenida Paulo de Frontin e Túnel Rebouças para quem sai do Centro, acessando o trecho do Humaitá e Rua Voluntários da Pátria. Já quem trafega por Botafogo, deve seguir pela Rua Mena Barreto.









