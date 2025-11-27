Matéria Salva!

Tubulação estoura e causa alagamento em Botafogo
Rio de Janeiro

Tubulação estoura e causa alagamento em Botafogo

Acidente gerou problemas no trânsito da região; equipes da concessionária Águas do Rio atuam para conter o vazamento

Rompimento de tubulação deixou uma cratera em Botafogo
Acidente aconteceu por volta das 9h e causou alagamento na pista
Rompimento de tubulação deixou uma cratera em Botafogo
Rompimento de tubulação deixou uma cratera em Botafogo
Rompimento de tubulação deixou uma cratera em Botafogo
Rompimento de tubulação deixou uma cratera em Botafogo
Rompimento de tubulação deixou uma cratera em Botafogo
Rompimento de tubulação deixou uma cratera em Botafogo
Rompimento de tubulação causou transtornos para os moradores de Botafogo
Rompimento de tubulação causou transtornos para os moradores de Botafogo
Rompimento de tubulação causou transtornos para os moradores de Botafogo
Rompimento de tubulação causou transtornos para os moradores de Botafogo
Rompimento de tubulação causou transtornos para os moradores de Botafogo
Rompimento de tubulação causou transtornos para os moradores de Botafogo
Rompimento de tubulação causou transtornos para os moradores de Botafogo
Rompimento de tubulação causou transtornos para os moradores de Botafogo
Rompimento de tubulação causou transtornos para os moradores de Botafogo
Rio - Uma tubulação de água de grande porte rompeu na Rua São Clemente, altura do número 167, em Botafogo, na Zona Sul, na manhã desta quinta-feira (27).
O incidente aconteceu por volta das 9h da manhã e causou alagamento na via, que é uma das mais movimentadas de Botafogo, com a água chegando até os prédios e afetando o fornecimento em parte do bairro.
Segundo a concessionária Águas do Rio, equipes seguem atuando no reparo do vazamento. O incidente ainda impacta o fornecimento de água em parte do bairro, e a previsão para a conclusão do serviço é até a madrugada desta sexta (28). Light e CET-Rio auxiliam na operação.
Ao DIA, o advogado Caio Manhães, de 37 anos, contou que passou pelo local do acidente poucos minutos antes da tubulação romper. Ele disse que estava com o filho em uma loja quando houve o estouro.

“Ouvi o estouro e um barulho de água e todo mundo começou a filmar. Eu saí da loja para ver e estava lá com uns três metros de altura. A água estava vindo no sentido contrário de onde a gente estava, então logo peguei meu filho e fui dar a volta no quarteirão para fugir do caos e não ficar ilhado ali”, relatou ele.
Lucia Fernandes, subsíndica de um condomínio de uma rua próxima, relatou como foi chegar em casa após o vazamento: "Para subir a Rua Barão de Lucena tem que atravessar a São Clemente, ficar do outro lado da rua, e eles (agentes de trânsito) indicarem qual é o canto da Barão que é possível pegar. Estou desviando o meu trânsito pessoal".
De acordo com a última atualização divulgada pelo Centro de Operações Rio (COR), duas faixas da Rua São Clemente seguiam interditadas, na altura da Rua Barão de Lucena, e o trânsito apresentava retenções a partir da Praia de Botafogo.
O COR recomenda o Elevado da Avenida Paulo de Frontin e Túnel Rebouças para quem sai do Centro, acessando o trecho do Humaitá e Rua Voluntários da Pátria. Já quem trafega por Botafogo, deve seguir pela Rua Mena Barreto.



