Durante a sessão, o deputado Flávio Serafini (PSOL) fez uma breve menção ao caso, mas foi imediatamente interrompido por Delaroli, que solicitou que eventuais comentários fossem feitos apenas ao fim da plenária.
Na decisão que determinou a prisão e o afastamento de Bacellar, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o parlamentar teria atuado para obstruir investigações. A determinação, entretanto, ainda não chegou oficialmente à Alerj, que aguarda a formalização para se pronunciar.
Quem é Guilherme Delaroli
Casado e pai de dois filhos, Guilherme Jandre Delaroli é militar da reserva da Polícia Militar e ex-coordenador-geral de projetos da Prefeitura de Itaboraí. Foi o sexto deputado estadual mais votado do Rio, eleito pelo PL com 114.155 votos.
Natural de São Gonçalo e criado em Maricá, Delaroli é irmão do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e filho de José Delaroli, que foi vereador por quatro mandatos em Maricá. Entre as principais bandeiras do parlamentar estão infraestrutura, geração de emprego e renda, transporte e saúde.
Seu nome também aparece entre os parlamentares que apoiaram a chamada Gratificação Faroeste, que previa bonificações entre 10% e 150% para agentes da Polícia Civil que matassem criminosos em confronto. O projeto foi aprovado pela Alerj, mas vetado pelo governador Cláudio Castro.
Deputado assumiu presidência da Alerj durante a Cúpula dos Brics
Essa não é a primeira vez que Delaroli assume a função. Em julho deste ano, o deputado comandou o Poder Legislativo durante a Cúpula dos Brics, realizada no Rio de Janeiro. Na ocasião, Bacellar ocupava o cargo de governador em exercício, devido à licença de Cláudio Castro, que estava no exterior para participar da 13ª edição do Fórum de Lisboa, evento promovido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.
