Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj, foi levado para a sede da Polícia Federal no RioÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 03/12/2025 19:32 | Atualizado 03/12/2025 22:34

DIA, o parlamentar realizou todos os procedimentos formais da prisão sem deixar as dependências da Superintendência Regional da PF. Rio - O deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil) , presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), vai passar a noite desta quarta-feira (3) na sede da Polícia Federal, no Centro do Rio. De acordo com informações obtidas pelo, o parlamentar realizou todos os procedimentos formais da prisão sem deixar as dependências da Superintendência Regional da PF.

Bacellar é acusado de vazar informações da Operação Zargun para o então deputado TH Joias Divulgação

A decisão sobre a manutenção ou não da prisão de Bacellar precisará ser submetida ao plenário da Alerj. A Casa Legislativa aguarda ainda ser notificada sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para seguir com o rito. Ao deixar a sede da PF, o advogado do parlamentar afirmou aos jornalistas que ele está "bem e confiante na decisão da Casa", além de considerar a prisão "desproporcional".

Segundo as investigações, Bacellar é suspeito de ter vazado informações de uma operação que mirava uma quadrilha especializada em tráfico internacional de armas e drogas, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Entre os alvos estavam Thiego Raimundo, conhecido como TH Joias, um delegado da Polícia Federal, policiais militares, um ex-secretário municipal e estadual e uma liderança do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Alemão, na Zona Norte.

O que diz a defesa de Bacellar



Por meio de nota, a defesa de Bacellar negou que o parlamentar tenha atuado para obstruir investigações envolvendo facções criminosas. Refutou também as acusações de que vazou informações a potenciais alvos de operações, o que é usado para justificar a decretação de sua prisão preventiva. "Nesta tarde, ele foi ouvido pela Polícia Federal e esclareceu tudo o que lhe foi perguntado", esclareceu os advogados do deputado.