Edson Moreira da Silva foi preso nas proximidades da Rodovia Conde de AljezurReprodução
Polícia prende homem que atropelou o marido da amante em Nova Iguaçu
Edson Moreira da Silva tinha um relacionamento amoroso com a mulher de Josiel Barreto Dias, que está internado em estado gravíssimo
Rodrigo Bacellar vai passar a noite na sede da Polícia Federal
Decisão sobre a manutenção ou não da prisão do presidente da Alerj precisará ser submetida ao plenário da Casa Legislativa
Julgamento de inspetor penitenciário acusado de matar torcedor do Flu é adiado novamente
Discussão por causa de uma pizza teria motivado o crime, ocorrido em abril de 2023, em um bar no entorno do estádio do Maracanã
Exploração da fé: mulheres são presas por oferecer orações em troca de Pix na Baixada
Polícia apreendeu em central clandestina de telemarketing, em Nilópolis, registros de folha de ponto, metas de produtividade e premiações adicionais
Quem é Guilherme Delaroli, deputado que assume presidência da Alerj
Parlamentar presidiu a primeira plenária nesta quarta-feira (3) e evitou comentar prisão de Rodrigo Bacellar
Moraes fala em 'estado paralelo' e infiltração do crime organizado na política do Rio
Ministro decretou a prisão de Bacellar após a Polícia Federal (PF) apontar que ele vazou informações da Operação Zargun, que prendeu o então deputado estadual TH Joias
