Edson Moreira da Silva foi preso nas proximidades da Rodovia Conde de Aljezur - Reprodução

Publicado 03/12/2025 20:00 | Atualizado 03/12/2025 20:07

Rio - Edson Moreira da Silva foi preso nesta quarta-feira (3) por atropelar intencionalmente o marido da sua amante, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Josiel Barreto Dias foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao Hospital Geral da Posse, no Colubandê.

As investigações apontam que os três envolvidos no relacionamento amoroso tiveram conflitos em trocas de mensagens nos dias anteriores ao crime. Na terça-feira (2), logo após o atropelamento, Edson enviou áudios para a mulher confessando que havia passado com o carro por cima do marido dela. Além disso, mandou uma foto de Josiel desacordado na via.

Com o registro da ocorrência, agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) e da 56ª DP (Comendador Soares) localizaram, na madrugada desta quarta, o carro utilizado no crime. O veículo aparentava danos compatíveis com um forte impacto. Horas depois, ao amanhecer, os agentes prenderam Edson nas proximidades da Rodovia Conde de Aljezur. Ele deve responder por tentativa de homicídio e as autoridades policiais já solicitaram a prisão preventiva.