O inspetor penitenciário Marcelo de Lima foi preso horas depois do crime - Reprodução/redes sociais

Publicado 03/12/2025 19:13 | Atualizado 04/12/2025 16:57

Rio – O julgamento do inspetor penitenciário Marcelo de Lima, acusado de matar a tiros o torcedor do Fluminense Thiago Leonel Fernandes da Motta , que ocorreria nesta quarta-feira (3), foi reagendado para 29 de janeiro, a partir das 13h. A sessão já havia sido adiada uma vez, em outubro passado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) não informou o porquê da nova transferência de data.

Thiago Leonel Fernandes, 40 anos, foi morto a tiros em um bar lotado na Tijuca Reprodução/redes sociais

O crime ocorreu em 1º de abril de 2023, em um bar na Tijuca, na Zona Norte, momentos após o Tricolor ter enfrentado o Flamengo no Maracanã. Na ocasião, o estabelecimento estava lotado, o que não impediu Marcelo de alvejar Thiago, de 40 anos, e seu amigo, Bruno Tonini, de 38, que sobreviveu.

Em outubro do mesmo ano, o TJRJ decidiu submeter o inspetor penitenciário a júri popular . Assinada pelo juiz Gustavo Kalil, a decisão ainda manteve a prisão preventiva do acusado, denunciado por homicídio, tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e por colocar outras pessoas em perigo.

Na época do homicídio, testemunhas divulgaram uma versão dando conta de que uma discussão por duas unidades de pizzas brotinhos vendidas no bar teria motivado o crime: “Tem um bar no Maracanã que vende uma pizza brotinho muito boa, mas só tinham duas e meus amigos pegaram primeiro. Aí apareceu esse monstro, bêbado, e tentou tomar a pizza deles. E houve uma confusão. Em seguida, ele saiu, foi buscar a arma e deu nove tiros para cima dele”, disse uma pessoa próxima a Thiago.

Já na audiência em que ficou determinado seu julgamento por júri popular, Marcelo negou que a motivação tenha sido o desentendimento por pizzas.

Thiago era operador de câmera, foi cinegrafista da TV Globo e participou de diversas produções em streamings como GloboPlay e Prime Vídeo, além de ser sambista e um dos fundadores do Samba Pra Roda, que apoia o projeto social sem fins lucrativos Buscando Ajuda para Sonhos Executáveis (B.A.S.E).

Bruno Tonini ficou internado quase um mês no Hospital Badim, também na Tijuca. Um amigo dele afirmou na ocasião que a vítima, por causa dos tiros, perdeu um pedaço do fígado, do intestino, baço e um dos rins.

Em nota, a defesa do policial penal afirmou que a sessão foi adiada em razão da ausência de duas testemunhas essenciais à reconstrução dos fatos. "Essas testemunhas estavam no local no momento do ocorrido e seus depoimentos são indispensáveis para que o Conselho de Sentença tenha acesso a todos os elementos previstos em lei. Sem a presença delas, não haveria condições de garantir a plenitude de defesa, princípio assegurado pelo Código Penal", disse, em nota.