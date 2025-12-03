Ferro-velho na Avenida João Ribeiro, em Pilares, foi interditado nesta quarta (3) - Divulgação/Detran-RJ

Publicado 03/12/2025 22:42 | Atualizado 03/12/2025 22:43

Rio – Um ferro-velho com uma série de irregularidades foi interditado, nesta quarta-feira (3), na Avenida João Ribeiro, em Pilares, na Zona Norte. A ação integra a Operação Desmonte, força-tarefa do Governo do Estado com a finalidade de fiscalizar o comércio de peças e sucatas automotivas.

Com coordenação do Detran-RJ, os agentes constataram que o estabelecimento - um galpão escuro situado em via movimentada e com uma fachada que remete a uma loja de acessórios automotivos - não contava com licença para operar e comercializava peças sem notas fiscais e sem etiquetas padrão que garantem a procedência.

Ainda de acordo com os responsáveis pela fiscalização, milhares de produtos estavam amontoados, sem identificação, registro ou notas fiscais. No local também havia alguns veículos.

Com o material apreendido, o proprietário tem 30 dias para apresentar as notas fiscais das respectivas peças postas à venda. Em caso de descumprimento do caso, o estoque será encaminhado para reciclagem.

Alan Ramos, diretor de Desmontagem do Detran-RJ, alerta a população para a importância de comprar itens regularizados: “Ao comprar peças automotivas sem etiquetas e em locais sem credenciamento, o consumidor não tem garantia do que está adquirindo, e o material pode ser proveniente de furto ou roubo”.

O Detran-RJ informou que tem avançado no cadastramento de lojas de venda e no registro de peças para garantir mais segurança ao comércio de mercadorias automotivas usadas. Em dois meses, o número de peças automotivas etiquetadas cresceu 44%, enquanto 66 novos estabelecimentos foram credenciados. A procedência do material consta na aba “Desmontagem” do site do órgão.

A Operação Desmonte, iniciada em agosto de 2023, já fechou 135 estabelecimentos irregulares.