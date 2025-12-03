Dinheiro em espécie apreendido no carro de Rodrigo Bacellar - Reprodução/PF

Publicado 03/12/2025 21:01 | Atualizado 03/12/2025 22:35

Rio - A Polícia Federal encontrou R$ 90,8 mil em espécie no carro do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), nesta quarta-feira (3). Três celulares do deputado estadual também foram apreendidos e encaminhados para perícia.





A decisão sobre a manutenção ou não da prisão deverá ser votada pelo plenário da Alerj, que ainda aguarda ser oficialmente notificado da determinação. Ao deixar a sede da PF, o advogado de Bacellar afirmou aos jornalistas que o deputado está "bem e confiante na decisão da Casa", além de considerar a prisão "desproporcional". A apreensão aconteceu durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva contra Bacellar, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O parlamentar chegou à sede da PF, no Centro do Rio, no fim da manhã, onde teve a prisão formalizada. Ele permanecerá nas dependências da Superintendência Regional até o início do rito na Alerj que decidirá seu futuro.A decisão sobre a manutenção ou não da prisão deverá ser votada pelo plenário da Alerj, que ainda aguarda ser oficialmente notificado da determinação. Ao deixar a sede da PF, o advogado de Bacellar afirmou aos jornalistas que o deputado está "bem e confiante na decisão da Casa", além de considerar a prisão "desproporcional".

Entenda a prisão

Segundo as investigações, Bacellar é suspeito de ter vazado informações de uma operação que mirava uma quadrilha especializada em tráfico internacional de armas e drogas, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Entre os alvos estavam Thiego Raimundo, conhecido como TH Joias, um delegado da Polícia Federal, policiais militares, um ex-secretário municipal e estadual e uma liderança do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Alemão, na Zona Norte.

"Os fatos narrados pela Polícia Federal são gravíssimos, indicando que Rodrigo Bacellar estaria atuando ativamente pela obstrução de investigações envolvendo facção criminosa e ações contra o crime organizado, inclusive com influência no Poder Executivo estadual, capazes de interferência indevida nas investigações da organização criminosa", escreveu Alexandre de Moraes na decisão que determinou a prisão do presidente da Alerj.

TH Joias tinha chamava Bacellar de '01'



A Polícia Federal apresentou provas que apontam uma relação estreita entre o parlamentar e o ex-deputado estadual TH Joias, preso por negociar armas para o Comando Vermelho (CV). Em trocas de mensagens obtidas pela PF, TH se refere a Bacellar como "01" e inclui o telefone do deputado em uma lista de "comunicação urgente".

A PF destaca que TH inicia a conversa chamando Bacellar com "Fala, 01" e avisando que passaria a usar um novo número. O presidente da Alerj responde com uma figurinha, o que, segundo os investigadores, sugere que já sabia da troca. O diálogo aconteceu em 2 de setembro, um dia antes da operação policial contra TH.

"Bacellar é o primeiro contato da lista de comunicação urgente enviada pelo próprio TH Joias, evidenciando a importância e a premente necessidade do investigado em se comunicar com o parlamentar, que exerce atualmente a Presidência da Alerj", afirma trecho da denúncia.

O que diz a defesa de Bacellar

Em nota, a defesa de Bacellar negou que o parlamentar tenha atuado para obstruir investigações envolvendo facções criminosas. Refutou também as acusações de que vazou informações a potenciais alvos de operações, o que é usado para justificar a decretação de sua prisão preventiva. "Nesta tarde, ele foi ouvido pela Polícia Federal e esclareceu tudo o que lhe foi perguntado", esclareceu os advogados do deputado.