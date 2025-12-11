X do Nuno
Aumento do salário mínimo não pode trazer aumento de preços para corroer renda
Polícia investiga estupro coletivo contra adolescente em Bangu
Um jovem de 18 anos e três adolescentes confessaram o crime
Defesa Civil diz que liberação de pavilhão no Ceasa depende da conclusão dos reparos
Administração da central de abastecimento garante que limpeza do espaço acontece de forma contínua. Lojistas reclamam da demora
PT aciona Conselho de Ética da sigla após deputada votar pela soltura de presidente da Alerj
Diretório regional do partido alega que Carla Machado não seguiu as orientações da legenda
Polícia prende suspeito de ataque a tiros que deixou dois mortos e um ferido na Tijuca
Investigações apontam que Leonardo da Roza Pereira teria confundido uma das vítimas com um traficante de uma facção rival
Tentativa de assalto termina com suspeito baleado por PM de folga na Zona Norte
Homem teria tentado roubar o cordão de ouro de um pedestre na Avenida Dom Helder Câmara
