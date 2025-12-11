Publicado 11/12/2025 00:00

O governo confirmou que o salário mínimo chegará a R$ 1.621 em 2026, avanço importante para quem depende da renda básica. Mas todo reajuste carrega um alerta conhecido: o ganho só se sustenta se não vier acompanhado de nova rodada de aumentos de preços, que costuma corroer o benefício antes de chegar ao bolso.

O PL da Dosimetria, que define como penas devem ser calculadas para os crimes do 8 de janeiro, deve ser votado na CCJ na próxima semana. A Câmara já atendeu parte do que a direita queria, mas a palavra final estará no Senado, onde cada ajuste pode influenciar o clima político que se forma para 2026.