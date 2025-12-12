Dois indivíduos em uma moto tentaram assaltar o PM - Reprodução / TV Globo

Dois indivíduos em uma moto tentaram assaltar o PMReprodução / TV Globo

Publicado 12/12/2025 08:48

Rio - Um policial militar de folga foi baleado em uma tentativa de assalto próxima à estação de trem do Engenho Novo, Zona Norte, na tarde desta quinta-feira (11). Na troca de tiros, um bandido ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a Rua Frei Fabiano. No local, colheram informações e constataram que dois homens em uma moto tentaram assaltar o PM. O tiroteio aconteceu no meio da rua em um horário de grande movimento de moradores e motoristas.

Durante o confronto, o policial militar ficou ferido, apresentando lesões na cabeça e ferimento na coxa direita, sendo socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O estado de saúde dele é estável.

Um dos assaltantes foi baleado e levado a mesma unidade de saúde. Com ele, foram apreendidos dois aparelhos celulares, uma pulseira e dois capacetes. O segundo bandido conseguiu fugir, abandonando a motocicleta utilizada na ação.

De acordo com a Civil, o homem socorrido acabou preso em flagrante por tentativa de latrocínio e receptação. Além disso, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo.

A companheira dele compareceu no local e, após os agentes constatarem que ela estava na posse de um celular roubado, também foi detida em flagrante por receptação.

O caso está sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo), que tenta capturar o fugitivo já identificado.