A vítima foi encontrada no asflato, na Avenida Lúcio Costa - Rede Social

Publicado 12/12/2025 10:35

Rio - Um homem foi encontrado morto na Avenida Lúcio Costa, na altura da Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (11).



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) estiveram na região para verificar um encontro de cadáver. Uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local. Os agentes preservaram a área até a chegada da perícia.

A avenida é uma das principais da cidade, no entanto, segundo frequentadores, a região onde o corpo foi localizado costuma ficar deserta na parte da noite. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado na 16ª DP (Barra da Tijuca). A perícia foi realizada no local e o homem, identificado como Ocimar Leal Dutra, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.





