Marcelo Leite Dutra teria sido atacado após deixar passageiroReprodução/Redes Sociais

Publicado 12/12/2025 10:30

Rio - Um mototaxista morreu após ser baleado, em Japeri, na Baixada Fluminense. Marcelo Leite Dutra foi atacado na última quarta-feira (10) e chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil tenta identificar os envolvidos e a motivação no crime.

Segundo relatos, Marcelo havia deixado um passageiro no bairro Jardim Belo Horizonte, quando foi atacado por homens armados, e precisou ser socorrido ao Hospital Municipal de Japeri. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 24º BPM (Queimados) estiveram na unidade de saúde para checar a entrada de um homem baleado e confirmaram a morte da vítima.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de Marcelo e as diligências estão andamento para apurar a autoria. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.