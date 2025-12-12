Marcelo Leite Dutra teria sido atacado após deixar passageiroReprodução/Redes Sociais
Mototaxista é morto a tiros na Baixada Fluminense
Marcelo Leite Dutra chegou a ser socorrido para um hospital de Japeri, mas não resistiu
Restaurante é furtado três vezes em menos de uma semana em São Gonçalo
Estabelecimento Toca do Coelho teve três aparelhos de ar-condicionado roubados e as fiações destruídas durante as invasões
Veja as praias recomendadas para banho no Rio neste fim de semana
Ao todo, são 19 locais liberados pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea)
Mais de 15 cães são encontrados desnutridos e doentes em casa insalubre na Zona Oeste
Tutora foi presa em flagrante por maus-tratos
Integrantes de quadrilha especializada no 'golpe da maquininha' são presos na Zona Sul
Organização criminosa utilizava máquinas fraudulentas para simular cobranças de baixo valor e debitar quantias muito maiores
Vídeo: criminosos fortemente armados param trânsito e assustam motoristas com tiros na Zona Norte
Bandidos fugiam após manterem um motorista de caminhão como refém durante um assalto frustrado por policiais civis
'Estavam juntos há um mês': família acusa namorado por incêndio que matou mulher e duas crianças
Fábio Bezerra, de 34 anos, estava na casa que pegou fogo em Santa Cruz e foi conduzido à Delegacia de Homicídios da Capital
