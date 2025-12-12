Cartão terá orientações sobre vacinas para bebês - Divulgação/Arquivo

Cartão terá orientações sobre vacinas para bebês Divulgação/Arquivo

Publicado 12/12/2025 11:44

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde lançou, nesta sexta-feira (12), o novo Cartão do Prematuro, material informativo que orienta famílias e profissionais de saúde sobre as vacinas especiais indicadas para os bebês nascidos antes do tempo previsto. A cerimônia ocorreu no Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro.

De acordo com o secretário Daniel Soranz, que esteve no local, o cartão vai ajudar a diminuir os riscos para os recém-nascidos.

"Ele é um pouquinho diferente do cartão de vacina das crianças que não nascem prematuros, porque ele tem aqui a possibilidade das imunoglobulinas e também da hexavalente. Mamãe, você que tem um filho que nasceu prematuro, pega o seu cartão de prematuro para poder acertar a caderneta de vacina da criança e fazer uma proteção extra a esse bebê, que tem mais risco de adoecer gravemente do que os demais", explicou.

Ainda segundo a SMS, a iniciativa busca prevenir infecções evitáveis e, por consequência, o número de internações e mortes entre os prematuros, que são suscetíveis a complicações.

A partir de agora, todos os bebês prematuros nascidos nas 13 maternidades municipais da cidade já sairão da unidade com o cartão anexado na caderneta de vacinação, garantindo um acompanhamento mais seguro e qualificado.