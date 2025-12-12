Nova fase das obras da estação de metrô da Gávea foi iniciada nesta quinta-feira (11) - Divulgação / Governo do Rio de Janeiro

Publicado 12/12/2025 12:10

Rio - As obras da estação de metrô da Gávea entraram em uma nova fase nesta quinta-feira (11), com o início das detonações de um trecho de 60 metros de rocha que vai abrir caminho até São Conrado.

Segundo o Governo, a atual etapa vai escavar a plataforma e o mezanino, além do trecho de túnel restante, que interliga as estações São Conrado e Gávea.

Pelo cronograma, este estágio seria iniciado em fevereiro de 2026, após o esvaziamento dos 60 milhões de litros de água dos poços com cerca de 50 metros de profundidade cada, que ajudaram a manter a estrutura estável. Porém, essa remoção foi concluída em novembro, três meses antes do previsto.

"Esse avanço só foi possível graças a um grande esforço de diálogo, responsabilidade e articulação institucional para vencer os impasses. Construímos um acordo jurídico sólido, capaz de viabilizar a retomada das obras com segurança, transparência e respeito ao dinheiro público", ressaltou o governador Cláudio Castro.

Além dele, a secretária de Transportes e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem, também acompanhou o início das detonações nesta quinta (11), e comentou sobre a importância dos serviços.

"A Estação Gávea é peça-chave na ampliação da Linha 4 e na conexão entre a Zona Sul, a Barra da Tijuca e toda a Região Metropolitana. Cada avanço aqui traz mais qualidade de vida, segurança no deslocamento, acesso a oportunidades e, sobretudo, mais respeito ao tempo do cidadão."

Ao todo, cerca de 140 mil toneladas de rocha deverão ser retiradas ao longo de 12 meses por caminhões basculantes. Em paralelo, outros trabalhos vão seguir em andamento, como o preparo para a instalação da via permanente e das estruturas que compõem as saídas de emergência e rotas de fuga.

A previsão de inauguração está prevista para o segundo semestre de 2028. A promessa inicial era entregar a estação Gávea do metrô em 2016, mas a obra foi interrompida pela falta de recursos.

