O vídeo mostra a vítima sendo arremessada no chão pelos agressores. Um deles sobe por cima do motorista e começa os ataques a faca, enquanto outras pessoas ficam em volta. A Polícia Civil investiga se o crime já havia sido premeditado, uma vez que eles estavam armados à espera da vítima.
Veja o vídeo
Câmera flagrou o momento em que dois homens esfaquearam um motorista de aplicativo na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo
De acordo com a Polícia Militar, a dupla tentou se esconder em um prédio da região, que é uma das mais movimentadas do bairro. Eles acabaram presos em flagrante e o porteiro de um dos prédios chegou a ser conduzido à delegacia por indícios de que teria dificultado a ação policial.
