Rio - Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motorista de aplicativo foi esfaqueado na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, na Zona Sul, na noite desta quarta-feira (17). As imagens foram encaminhadas à 10ª DP (Botafogo), que investiga o caso.
O vídeo mostra a vítima sendo arremessada no chão pelos agressores. Um deles sobe por cima do motorista e começa os ataques a faca, enquanto outras pessoas ficam em volta. A Polícia Civil investiga se o crime já havia sido premeditado, uma vez que eles estavam armados à espera da vítima.
De acordo com a Polícia Militar, a dupla tentou se esconder em um prédio da região, que é uma das mais movimentadas do bairro. Eles acabaram presos em flagrante e o porteiro de um dos prédios chegou a ser conduzido à delegacia por indícios de que teria dificultado a ação policial.