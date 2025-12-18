Motorista foi esfaqueado na Rua Voluntários da Pátria, uma das mais movimentadas de Botafogo - Reprodução de vídeo

Publicado 18/12/2025 16:02

O vídeo mostra a vítima sendo arremessada no chão pelos agressores. Um deles sobe por cima do motorista e começa os ataques a faca, enquanto outras pessoas ficam em volta. A Polícia Civil investiga se o crime já havia sido premeditado, uma vez que eles estavam armados à espera da vítima.

Veja o vídeo

Câmera flagrou o momento em que dois homens esfaquearam um motorista de aplicativo na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo



Crédito: Civitas / Prefeitura do Rio pic.twitter.com/o2Iv5Q9VZz — Jornal O Dia (@jornalodia) December 18, 2025

De acordo com a Polícia Militar, a dupla tentou se esconder em um prédio da região, que é uma das mais movimentadas do bairro. Eles acabaram presos em flagrante e o porteiro de um dos prédios chegou a ser conduzido à delegacia por indícios de que teria dificultado a ação policial.