Casa desabou na Rua Caetano Martins, no bairro Rio Comprido, durante as chuvas da madrugada desta sexta-feira (19) - Reginaldo Pimenta

Casa desabou na Rua Caetano Martins, no bairro Rio Comprido, durante as chuvas da madrugada desta sexta-feira (19)Reginaldo Pimenta

Publicado 19/12/2025 06:41

Rio - Uma casa desabou na Rua Caetano Martins, no bairro Rio Comprido, na Região Central, durante as chuvas da madrugada desta sexta-feira (19). Apesar do susto, a moradora conseguiu deixar a residência sem ferimentos. Ainda no local, quatro cachorros e dois gatos foram resgatados com vida.

fotogaleria

Elisabeth dos Santos Pereira, de 74 anos, contou ao DIA que estava acordada no momento do incidente: "Eu tinha ido na cozinha para beber água entre 1h30, quase 2h. Quando eu entrei, despencou. Não tinha ouvido nenhum barulho antes. O susto foi muito grande, mas eu consegui puxar a cachorrinha e as outras."



Ela também relatou que outros gatos haviam ficado dentro da casa. Não há notícias atualizadas sobre os felinos.

Durante o desabamento, parte da estrutura caiu sobre carros que estavam na vizinhança, e a rua precisou ser interditada na altura das ruas Campos da Paz e Costa. Às 16h, porém, a via já estava liberada, segundo o Centro de Operações Rio (COR).

De acordo com a Defesa Civil, uma vistoria feita no imóvel determinou a demolição. A Secretaria Municipal de Conservação informou que suspendeu a derrubada às 17h. As equipes vão retornar nesse sábado (20) para dar continuidade ao serviço.

Agentes da Comlurb também atuaram desde a manhã na remoção do entulho que caiu na via. As equipes usaram uma pá mecânica, uma pipa d'água e quatro caminhões basculantes para lavar a pista (com água de reuso) e levar os escombros do local.

Segundo Diego Vaz, secretário de Conservação, a residência era de uma família acumuladora, possuía muito lixo e condições precárias de higiene, além de vários animais.



"A gente está tirando os riscos primários de vida, que são os animais que estão ali. Já tiramos quatro cachorros e tem dois gatos. Estamos preservando o local da casa, por isso não vamos entrar fazendo a demolição direto com a retroescavadeira e máquinas mais pesadas, porque corre o risco de ter ali alguns animais embaixo dos escombros e a gente quer preservar a vida deles. Então, a gente quer começar fazendo uma demolição manual, depois da fachada. Vamos fazer toda demolição desse imóvel que não tem mais condição de se manter em pé e depois a gente libera a rua", explicou.



Chuva no Rio

Segundo o Alerta Rio, a madrugada teve registro de chuva fraca em diversos pontos da cidade, que se mantem no Estágio 1.

A previsão é de mais chuva fraca ao longo desta sexta-feira (19), sendo moderada, isolada, à tarde. Ventos úmidos do oceano e um canal de umidade ao norte do estado deixam o céu nublado a encoberto. Os ventos vão estar fracos a moderados. Temperaturas estáveis, com máxima prevista de 28°C.

No sábado (20), o tempo seguirá instável, com nebulosidade variada e previsão de chuva fraca à tarde e à noite. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima é de 33ºC e mínima de 17ºC.



Entre o domingo (21) e a terça-feira (23), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados e as temperaturas em elevação. As temperaturas irão variar com máxima entre 34ºC e 35ºC e mínima entre 16ºC e 18ºC.

