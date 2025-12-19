No domingo (21), primeiro dia do verão, a máxima poderá chegar a 33°C - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 19/12/2025 11:41

Rio - Depois de alguns dias de temperaturas mais amenas e chuvas intensas, o fim de semana no Rio ainda terá um pouco de primavera, mas fechará com ar de verão. Segundo indica a previsão, o panorama no sábado (20) ainda será parecido com o cenário dos dias anteriores, mas, no domingo (21), o calor voltará a dar as caras.

Para esta sexta-feira (19) o tempo é de instabilidade. A previsão do Alerta Rio é de chuva fraca ao longo do dia, com possibilidade de pancadas moderadas e isoladas à tarde. Ventos úmidos deixam o céu nublado a encoberto. A mínima é 19°C, e a máxima, de 28°C. Os ventos serão fracos.

O cenário será parecido no sábado (20), último dia da primavera, com previsão de chuva fraca à tarde e à noite. Os ventos seguirão com intensidade baixa a moderada. A mínima é de 19°C e máxima de 29°C.

No domingo (21), dando o cartão de visita para a chegada oficial do verão, a previsão é de calor intenso. Também há previsão de chuva fraca e isolada, mas dentro da normalidade. Os ventos serão moderados e a máxima prevista é de 33°C, com a mínima podendo chegar aos 17°C.

No começo da semana o tempo deve firmar, sem previsão de chuva. Na segunda (22), a mínima será de 23°C e a máxima de 30°C. Já na terça-feira (23), os termômetros vão variar entre 24 °C e 32 °C. Em ambos os dias, não há indícios de precipitação.