A Polícia Civil segue investigando o caso - Reprodução Redes Sociais

Publicado 19/12/2025 14:28

Rio - Um motociclista foi baleado na noite desta quinta-feira(18), por volta das 21h, em frente à estação de metrô de Vicente Carvalho, na Zona Norte. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime e a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho).

De acordo com a corporação, testemunhas já estão sendo ouvidas e os agentes analisam imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar os envolvidos.



A identidade da vítima, para onde ele foi levada e seu estado de saúde também não foram divulgados.





