Policiais apreenderam um fuzil e duas pistolas de airsoft, municiadas com esferas de aço - Divulgação / PMERJ

Policiais apreenderam um fuzil e duas pistolas de airsoft, municiadas com esferas de aço Divulgação / PMERJ

Publicado 19/12/2025 11:27

Rio - Um homem foi conduzido à delegacia nesta quinta-feira (18) após realizar disparos com armas de airsoft contra apartamentos vizinhos na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Ele foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca), onde confessou ter atirado contra imóveis residenciais, argumentando que estaria sendo alvo de provocações.

Segundo a PM, o crime aconteceu nas ruas Rego Lopes e Valparaíso.

Ainda de acordo com a corporação, policiais do 6º BPM (Tijuca) apreenderam um fuzil e duas pistolas de airsoft, municiadas com esferas de aço.