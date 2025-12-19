Papai Noel esteve no Bangu Shopping para fazer alegria da criançadaReprodução / Redes Sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Papai Noel vai levar a magia do Natal ao estádio Moça Bonita, do Bangu Atlético Clube, na Zona Oeste, das 9h às 14h deste sábado (20).
A chegada do bom velhinho será de helicóptero, prometendo encantar o público. O evento é gratuito e os menores de idade só poderão entrar acompanhados.
Ao longo do dia, haverá distribuição de lanches, entrega de brinquedos e sorteio de bicicletas para a criançada.
A iniciativa, segundo os organizadores, busca proporcionar um momento de lazer acessível às famílias da região.
O Bangu Atlético Clube fica na Rua Sul América, 950, Bangu.