Papai Noel esteve no Bangu Shopping para fazer alegria da criançadaReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/12/2025 12:39

Rio - O Papai Noel vai levar a magia do Natal ao estádio Moça Bonita, do Bangu Atlético Clube, na Zona Oeste, das 9h às 14h deste sábado (20).

A chegada do bom velhinho será de helicóptero, prometendo encantar o público. O evento é gratuito e os menores de idade só poderão entrar acompanhados.



Ao longo do dia, haverá distribuição de lanches, entrega de brinquedos e sorteio de bicicletas para a criançada.



A iniciativa, segundo os organizadores, busca proporcionar um momento de lazer acessível às famílias da região.



O Bangu Atlético Clube fica na Rua Sul América, 950, Bangu.