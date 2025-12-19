Trupe circense apresenta nascimento de Cristo no espetáculo - Divulgação

Publicado 19/12/2025 12:44

Rio - A Paróquia São Tarcísio, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, vai receber neste sábado (20) o espetáculo "Auto da Alegria", que narra a história do nascimento de Jesus Cristo. O evento integra a programação natalina da cidade e será realizado em estrutura ao ar livre, com entrada gratuita para o público.

A peça conta com o humor e a poesia de uma trupe circense, em que atores, cantores e bailarinos interpretam personagens tradicionais do circo, levando o público a uma leitura afetiva e bem-humorada do Natal.

Os figurinos coloridos, as maquiagens, a encenação e a trilha sonora criam uma imersão no universo lúdico do circo.

"Mais do que celebrar uma data, o Auto da Alegria propõe uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento do Menino Jesus, convidando o público a reencontrar a criança interior que habita em cada um", destaca o diretor Luis Fernando Bruno.

O "Auto da Alegria" é uma montagem que celebra 20 anos em cartaz, com mais de 150 mil espectadores ao longo de sua trajetória.

O espetáculo tem texto e direção de Luis Fernando Bruno, direção musical de Thiago Garcia, direção de movimento de Carlos Fontinelle e supervisão geral de Isabella Secchin. O elenco é formado por Anderson Barreto, Pamela Costa, João Gregório, Luis Fernando Bruno, Bill Sala, Alina Cunha, Bel Miranda, Maju Atty e João Caldeira.

A apresentação é realizada pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, por meio do Vicariato Episcopal para a Cultura, com o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.



SERVIÇO

Local: Rua Athos Bulcão, 48 – Palco ao ar livre

Data: 20 de dezembro de 2025

Horário: 20h

Classificação livre

Entrada franca