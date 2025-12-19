O carro-forte pegou fogo logo ao sair da pistaAna Fernanda Freire
Segundo o Corpo de Bombeiros, José Alexandro P. Gomes, foi encaminhado em estado moderado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A Movida, concessionária responsável pela via, informou que atendeu outras duas pessoas, com quadros moderado e leve, mas não informou para onde elas foram levadas. A vítima fatal não foi identificada.
De acordo com relato de testemunhas, o motorista teria perdido o controle do veículo. A Polícia Civil foi acionada para periciar o local. Nas redes sociais, imagens mostram o momento do incêndio.
Dutra#BalançoGeralRJ pic.twitter.com/H11XiOvnDm— Carlos Alberto (@carlosdinho1994) December 19, 2025
