O carro-forte pegou fogo logo ao sair da pista - Ana Fernanda Freire

O carro-forte pegou fogo logo ao sair da pistaAna Fernanda Freire

Publicado 19/12/2025 14:04 | Atualizado 19/12/2025 21:21

Um grave acidente envolvendo um carro-forte deixou um morto e três feridos na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa, no Sul Fluminense, na manhã desta sexta-feira (19). O veículo saiu da pista na altura do Moinho de Vento, km 268, sentido Rio, e pegou fogo logo em seguida.



Segundo o Corpo de Bombeiros, José Alexandro P. Gomes, foi encaminhado em estado moderado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A Movida, concessionária responsável pela via, informou que atendeu outras duas pessoas, com quadros moderado e leve, mas não informou para onde elas foram levadas. A vítima fatal não foi identificada.

fotogaleria

De acordo com relato de testemunhas, o motorista teria perdido o controle do veículo. A Polícia Civil foi acionada para periciar o local. Nas redes sociais, imagens mostram o momento do incêndio. De acordo com relato de testemunhas, o motorista teria perdido o controle do veículo. A Polícia Civil foi acionada para periciar o local. Nas redes sociais, imagens mostram o momento do incêndio.

Veja vídeo:

Ainda de acordo com a Movida, a pista precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate. Às 12h59, o tráfego fluía pela faixa da esquerda. Já às 14h21, a via expressa estava totalmente liberada.