Megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha teve 121 mortos - Arquivo/ Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha teve 121 mortosArquivo/ Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/12/2025 15:25

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) solicitou à Procuradoria-Geral da República (PGR) a transferência das investigações sobre a megaoperação realizada nos Complexos da Penha e do Alemão , na Zona Norte, para a Polícia Federal e a Justiça Federal, além do acompanhamento do próprio órgão. Atualmente, o inquérito está sob responsabilidade da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio (MPRJ).