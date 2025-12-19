Megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha teve 121 mortosArquivo/ Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
O órgão alertou ainda para o risco de responsabilização do Brasil em cortes internacionais, em razão do possível descumprimento de tratados de direitos humanos. Caso a PGR aceite a solicitação, caberá ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir se haverá ou não a federalização do caso.
Em novembro deste ano, o MPF já havia se manifestado sobre as circunstâncias da megaoperação. Na ocasião, afirmou que, se confirmados os relatos de moradores sobre abusos policiais, o episódio poderá ser caracterizado como uma "grave violação de direitos humanos". O órgão acrescentou que as denúncias, se comprovadas, podem sujeitar o Brasil a "um novo episódio de responsabilidade internacional decorrente de violência policial".
O MPF cita o relato do fotógrafo Bruno Itan, ex-morador do Complexo do Alemão, que acompanhou a busca por corpos na mata da Penha após a operação. Itan faz menções a corpos encontrados com marcadas de facadas, mutilações, desmembramentos e decapitação.
