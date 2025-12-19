Símbolo máximo da Marquês de Sapucaí, o Arco da Apoteose - Reprodução

Publicado 19/12/2025 16:37

Rio - Os desfiles das escolas de samba passaram a ser oficialmente reconhecidos como Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro. O decreto foi assinado nesta sexta-feira (19) pelo governador Cláudio Castro e publicado no Diário Oficial (DO).

De acordo com o decreto, o reconhecimento abrange o desfile de Carnaval das escolas de samba realizado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, que é considerado um dos principais eventos culturais do estado e do país. Além disso, no texto divulgado também foi determinado que o Poder Executivo deverá apoiar ações voltadas à preservação, valorização e divulgação desse patrimônio imaterial.

Com a medidas, os desfiles passam a integrar o conjunto de bens culturais que são protegidos pelo estado do Rio garantindo respaldo institucional às escolas de samba os trabalhadores do setor e a toda a cadeia envolvida na realização do Carnaval. Na prática, o reconhecimento amplia as possibilidades de políticas públicas de incentivo, preservação da memória e apoio as escolas de samba.

Segundo dados do Governo do Estado, o Carnaval de 2025 movimentou bilhões de reais na economia fluminense, impulsionou o turismo e gerou milhares de empregos temporários, principalmente nos setores de comércio, serviços e cultura.