Símbolo máximo da Marquês de Sapucaí, o Arco da Apoteose Reprodução
Estado do Rio reconhece desfiles das escolas de samba como Patrimônio Cultural
Decreto oficializa o Carnaval como bem cultural protegido e reforça a importância econômica e social para o estado
Traficantes mantinham arara-canindé em ponto de venda de drogas na Vila Kennedy
Espécie foi considerada extinta por mais 200 anos na cidade do Rio
Preso homem que estuprou enteada de 11 anos em Niterói
Segundo as investigações, o criminoso ameaçava a criança para que não contasse a ninguém sobre as práticas violentas
Vídeo: Esquadrão Antibomba desativa granada na Praia da Macumba
Banhistas acionaram a polícia ao encontrar o artefato explosivo na tarde desta sexta-feira (19)
Homem é encontrado morto dentro de carro na Zona Oeste
O veículo foi encontrado com diversas perfurações na Estrada Reta do Rio Grande, em Santa Cruz
Homem é morto a tiros em plena luz do dia na Taquara
Vítima seria um miliciano da região, de acordo com relatos de testemunhas
Homem é preso por tentar matar pedreiro por causa de R$ 120
Crime ocorreu em 2010. Vítima foi esfaqueada, mas sobreviveu
