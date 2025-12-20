Estação Central estava interditada desde o fim de junhoDivulgação / VLT Carioca
Estação Central, do VLT, é reaberta após interdição por reforma em prédio
Com a liberação, as linhas 2 (Praia Formosa x Praça XV), 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) retomam seus trajetos originais
Estação Central, do VLT, é reaberta após interdição por reforma em prédio
Com a liberação, as linhas 2 (Praia Formosa x Praça XV), 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) retomam seus trajetos originais
Traficantes mantinham arara-canindé em ponto de venda de drogas na Vila Kennedy
Espécie foi considerada extinta por mais 200 anos na cidade do Rio
Preso homem que estuprou enteada de 11 anos em Niterói
Segundo as investigações, o criminoso ameaçava a criança para que não contasse a ninguém sobre as práticas violentas
Vídeo: Esquadrão Antibomba desativa granada na Praia da Macumba
Banhistas acionaram a polícia ao encontrar o artefato explosivo na tarde desta sexta-feira (19)
Homem é encontrado morto dentro de carro na Zona Oeste
O veículo foi encontrado com diversas perfurações na Estrada Reta do Rio Grande, em Santa Cruz
Homem é morto a tiros em plena luz do dia na Taquara
Vítima seria um miliciano da região, de acordo com relatos de testemunhas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.