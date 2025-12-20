Estação Central estava interditada desde o fim de junho - Divulgação / VLT Carioca

Publicado 20/12/2025 07:58 | Atualizado 20/12/2025 08:00

Rio – A estação Central, do VLT Carioca, reabre aos passageiros neste sábado (20), após ficar meses fechada devido às obras no Hotel do Povo, iniciadas no fim do último mês de junho. O prédio fica em frente à plataforma.

Com a liberação, as linhas 2 (Praia Formosa x Praça XV), 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) retomam seus trajetos originais.

O gerente executivo de operação da concessionária, Rodrigo Feitoza, afirmou que a interdição foi uma "medida de segurança dos pedestres". "Com a obra concluída, retomamos a circulação dos trens nesta região", disse.