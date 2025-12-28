Peças de roupas apreendidas - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/12/2025 09:11

Rio - Um casal foi preso após furtar uma loja no Shopping Rio Sul, em Botafogo, Zona Sul, neste sábado (27).

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) chegaram aos envolvidos no crime depois que um segurança do centro comercial e a gerente de uma loja, que não teve o nome divulgado, denunciaram o furto.

Com o casal, foram apreendidas 20 peças de roupas, duas bolsas, duas caixas de perfume, além de um par de chinelos.

Os militares levaram o homem e a mulher à 10ª DP (Botafogo), onde acabaram autuados em flagrante pelo crime de furto.

A reportagem procurou o Shopping Rio Sul, que ainda não se manifestou.