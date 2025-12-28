Peças de roupas apreendidasDivulgação / PMERJ
Casal é preso após furtar loja em shopping na Zona Sul
Dupla levou peças de roupas, par de chinelos, bolsas e caixas de perfumes
PM de folga reage a tentativa de assalto e atira em suspeito na Tijuca
Crime aconteceu na Rua Almirante Cochrane
Alvo da operação mais letal da história do país, Bozo é preso na praia de São Conrado
Homem era foragido da Justiça de Goiás e tinha ligação com o Comando Vermelho; ação nos Complexos da Penha e Alemão terminou com 121 mortos em outubro
Homem é preso por agredir a companheira na Praia de Guaratiba
Banhistas presenciaram as agressões e acionaram agentes da Operação Verão
Discussão termina com homem baleado na Praia do Recreio
Vítima teria sido atingida por uma bala perdida disparada por homens armados que brigaram nas proximidades da Pedra do Pontal
Idosa com anotação por homicídio é presa após furtos em lojas de shopping em Niterói
Mulher ainda apresentou um documento falso para os policiais
Com máxima de 36,7°C, cariocas e turistas lotam praias do Rio no último domingo do ano
Apesar do tempo estável neste fim de semana, há previsão de chuva para os próximos dias
