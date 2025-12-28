Carro pegou fogo na Linha Vermelha e ocupou uma faixa do trecho na manhã deste domingo (28) - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 28/12/2025 09:33

Rio - Um carro pegou fogo na Linha Vermelha, no sentido Centro, na altura do Galeão, Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (28). O acidente causou retenções no trecho, com uma faixa ocupada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Parada de Lucas foi acionado às 6h para atender a ocorrência, que não deixou feridos. Ainda não há, no entanto, informações sobre as causas do incêndio.

De acordo com a corporação, militares finalizaram o trabalho às 7h20.

O Centro de Operações do Rio informou que a via foi liberada por volta das 7h30.