Um dos homens estava de capacete no momento em que foi baleado - Reprodução

Publicado 28/12/2025 11:18

Rio - Dois homens foram mortos a tiros na Estrada do Engenho, em Bangu, na Zona Oeste, na noite deste sábado (27). Os corpos de Matheus dos Santos Oliveira, de um outro jovem, ainda não identificado, estavam perto de uma motocicleta.

Segundo a PM, equipes do 14° BPM (Bangu) estiveram no local para checar uma ocorrência de homicídio. A área precisou ser isolada e o local preservado para o trabalho da perícia.

Uma das vítimas ainda estava com um capacete no momento em que acabou baleada. O caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias das mortes.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.