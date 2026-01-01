Grávida foi presa com 29 celulares - Reprodução

Grávida foi presa com 29 celularesReprodução

Publicado 01/01/2026 12:44

Rio – Uma grávida foi presa com 29 celulares, uma carteira e uma câmera profissional, na madrugada desta quinta-feira (1º), por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal, durante a festa de Réveillon em Copacabana.



Segundo os agentes, que patrulhavam a Avenida Atlântica, houve uma intensa movimentação acompanhada de gritos em meio à multidão por volta das 3h. Diante da situação, os guardas foram ao local e identificaram uma mulher em atitude suspeita. Durante a abordagem, eles perceberam que, na verdade, ela escondia os itens em três bolsas de fundo falso.



A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi levada à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), juntamente com cinco vítimas estrangeiras da Polônia e do Peru.



A prisão ocorreu durante a Operação Tatuí, que também resultou na fiscalização de veículos e na apreensão de materiais proibidos na praia de Copacabana. Entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, cerca de 120 veículos foram rebocados, e aproximadamente 1.550 multas de trânsito foram aplicadas apenas no dia 31.

Donos de barracas e quiosques em situação irregular também foram multados. Ao todo, 19 comerciantes foram autuados e 15 cercadinhos "vips" desmontados. Ao longo da operação, foram apreendidas cerca de cinco toneladas de gelo, mais de duas toneladas de frutas usadas no preparo de bebidas, cinco churrasqueiras instaladas na faixa de areia, dezenas de lonas, cinco estruturas irregulares de banheiros próximas ao palco principal, além de mais de 30 barracas e triciclos, que foram levados para o depósito municipal.

A ação também identificou mais de 60 pessoas com antecedentes criminais, e apreendeu 30 objetos cortantes. Três pessoas foram conduzidas a delegacias.