Policiais apreenderam réplica de fuzil e moto - Divulgação / PMERJ

Policiais apreenderam réplica de fuzil e motoDivulgação / PMERJ

Publicado 02/01/2026 09:01 | Atualizado 02/01/2026 11:49

Rio - Dois homens foram presos em flagrante na Rua Oliveira Melo, em Cordovil, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (1).

Segundo a PM, agentes do 16º BPM (Olaria) tentaram abordar os dois bandidos, que estavam em uma motocicleta. Durante a ação, um dos ocupantes do veículo ameaçou usar uma réplica de fuzil, apontando um dispositivo de mira a laser em direção à viatura, e houve revide.

Baleados, os dois homens foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, Penha. O estado de saúde, no entanto, é desconhecido.

Com a dupla, os militares apreenderam a réplica de fuzil e a motocicleta.

O caso foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina).