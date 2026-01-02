Policiais apreenderam réplica de fuzil e motoDivulgação / PMERJ
Dois homens são presos com réplica de fuzil em Cordovil
Eles foram baleados em confronto
Menino de 2 anos morre afogado em Campo Grande
Responsáveis legais da criança já foram ouvidos e as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias da morte
Fiéis lotam Basílica dos Capuchinhos para receber primeira bênção do ano
Celebração ocorre há 140 anos
Homem é detido com pistola falsa e celulares na Avenida Brasil
Durante ronda na região, PMs realizaram abordagem
Acidente entre carro e táxi deixa dois turistas italianos feridos em Copacabana
Imagens mostram que o veículo de passeio avançou o sinal vermelho
Contêiner cai de caminhão e bloqueia pista na Ponte Rio-Niterói
O acidente ocorreu no sentido Zona Oeste, na altura do Caju
