Policiais apreenderam réplica de fuzil e motoDivulgação / PMERJ

Rio - Dois homens foram presos em flagrante na Rua Oliveira Melo, em Cordovil, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (1).
Segundo a PM, agentes do 16º BPM (Olaria) tentaram abordar os dois bandidos, que estavam em uma motocicleta. Durante a ação, um dos ocupantes do veículo ameaçou usar uma réplica de fuzil, apontando um dispositivo de mira a laser em direção à viatura, e houve revide. 
Baleados, os dois homens foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, Penha. O estado de saúde, no entanto, é desconhecido.
Com a dupla, os militares apreenderam a réplica de fuzil e a motocicleta.
O caso foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina). 