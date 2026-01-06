Alunos de creches, Pré-Escola, Ensino Fundamental e EJA terão até a próxima quinta-feira (8) para realizarem transferência interna - Pedro Teixeira/ Arquivo O Dia

Publicado 06/01/2026 10:50

Rio – Estudantes da rede municipal terão até a próxima quinta-feira (8) para realizarem a transferência interna para o ano letivo de 2026. O prazo, que começou nesta terça-feira (6), abrange os alunos das creches (6 meses a 3 anos), da Pré-escola (4 a 5 anos), do Ensino Fundamental (a partir dos 6 anos) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O processo será feito online, pelo site da Prefeitura, porém, os pais que não tiverem acesso à internet poderão ter o atendimento em uma escola municipal próxima à residência. O CPF do aluno é obrigatório na momento da inscrição, que pode ser feita pela aba de Inscrição do site ou presencialmente na unidade mais próxima.

Para consultar as escolas próximas à residência, basta acessar a aba Escolas por Região

Os alunos das unidades escolares do município que não desejam se transferir terão a matrícula renovada automaticamente, com vaga garantida, e não necessitam acessar o site.