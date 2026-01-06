Cabos de cobre foram furtados em clínica da família - Rede Social

Cabos de cobre foram furtados em clínica da família

Publicado 06/01/2026 10:42

Rio - Cerca de 50 metros de cabos e tubulações de cobre do sistema de refrigeração da Clínica da Família Jardim da Viga, no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram furtados. Por conta disso, sete aparelhos de ar-condicionado estão fora de funcionamento.

Segundo a prefeitura do município, o crime teria ocorrido durante o período de recesso por conta das festas de fim de ano, entre a tarde do dia 30 de dezembro e a manhã desta segunda-feira (5).

A Secretaria Municipal de Saúde da cidade já providenciou, em caráter emergencial, a compra de nova tubulação.

De acordo com informações preliminares, os criminosos acessaram a área externa da clínica, saltaram o muro e, utilizando um alicate de corte, furtaram os materiais. Não houve invasão ao prédio principal, nem registro de perda de medicamentos.

O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 3 mil. O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu), que vai realizar perícia no local.

Em nota, a Secretaria de Ordem Pública de Nova Iguaçu explicou que vai intensificar o patrulhamento no entorno da unidade, com ações da Guarda Municipal e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Ainda nesta semana, estão programadas novas fiscalizações em ferros-velhos da cidade para coibir atividades ilegais e a receptação de materiais roubados.

Procurada, a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 20º BPM (Mesquita), o policiamento também será intensificado na região.