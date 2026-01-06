Estufa foi encontrada por policias da 19ª DP (Tijuca) - Divulgação

Publicado 06/01/2026 16:24

A Polícia Civil estourou, nesta terça-feira (6), uma estufa de maconha montada dentro de uma casa no bairro do Quintino, na Zona Norte. A ação foi realizada por agentes da 19ª DP (Tijuca), que apreenderam mais de 30 pés de skunk — variedade da droga com alta concentração de THC — e prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas.



Durante diligências na região, os policiais perceberam um forte odor de maconha vindo de um imóvel próximo e decidiram averiguar. No local, encontraram uma estrutura organizada para o cultivo da droga, equipada com sistemas de iluminação artificial, refrigeração e irrigação.

Além das plantas, foram apreendidos cadernos com anotações sobre a comercialização da maconha e dois telefones celulares, que serão analisados para aprofundar as investigações. Todo o material recolhido passará por perícia.



