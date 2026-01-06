Criminoso foi monitorado pelos policiais por cerca de uma semana até ser capturadoReprodução
Condenado por estuprar enteadas de 9 anos é preso na Zona Oeste
Vítimas relataram atos repugnantes cometidos pelo criminoso entre os anos de 2010 e 2015
Polícia Civil descobre estufa de skunk e prende homem por tráfico na Zona Norte
Ação da 19ª DP (Tijuca) encontrou mais de 30 pés de maconha cultivados em esquema estruturado dentro de uma residência no bairro de Quintino
Vídeo: intenso tiroteio entre policiais e criminosos deixa suspeito e vítima feridos na Baixada
Confronto teria começado após uma tentativa de roubo de carro na região
'Dormi achando que era pesadelo', desabafa major da PM sobre assassinato da filha
Naysa Kayllany da Costa, de 22 anos, foi deixada bastante ferida na UPA Jardim Novo, em Realengo
Corpo de Bombeiros inicia envio da Taxa de Incêndio 2026
Valores do tributo variam entre R$ 44,66 e R$ 2.678,79
Polícia prende homem por importunação sexual contra adolescente em Duque de Caxias
Autor foi encontrado em um shopping da cidade após marcar encontro com a vítima, de 13 anos
