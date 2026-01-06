Criminoso foi monitorado pelos policiais por cerca de uma semana até ser capturado - Reprodução

Publicado 06/01/2026 17:17

Rio – Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam, na manhã desta terça-feira (6), um homem condenado por diversos episódios de violência sexual contra duas enteadas. Ele foi capturado após aproximadamente uma semana de monitoramento, em uma residência no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste.

De acordo com as investigações, o homem cometeu os crimes quando as vítimas tinham 9 anos de idade, entre 2010 e 2015. Já a denúncia, que culminou na condenação, aconteceu em 2020.

Uma delas relatou que o criminoso passava a mão em seus seios e pedia para que ela não contasse sobre os abusos à mãe. Já a outra narrou atos ainda mais repugnantes, como sexo oral durante o sono dela e penetração.

O homem foi condenado a 52 anos de prisão em regime fechado, pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável. Os policiais o encaminharam à sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), para cumprimento da pena.